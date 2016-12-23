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Суд Литвы оштрафовал «Газпром» на 35,6 млн евро

23.12.2016 - 08:59

Главный административный суд Литвы обязал российскую компанию «Газпром» выплатить Вильнюсу штраф в размере €35,6 млн, сообщает Газета.Ru.

«Суд принял окончательное решение обязать российский газовый концерн «Газпром» заплатить Литве штраф в размере €35,6 млн. Штраф за два года назначен в связи с тем, что концерн «Газпром» нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом», — говорится в тексте постановления.
Таким образом, суд оставил в силе решение совета по конкуренции, которым «Газпрому» в октябре 2014 года был назначен крупнейший в истории Литвы штраф.

Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что, отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013–2015 годах, «Газпром» препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданного советом по конкуренции в 2004 году.

Ранее сообщалось о том, что «Газпром» выиграл судебное разбирательство против Литвы в Стокгольмском арбитраже на сумму €1,4 млрд за поставленный газ.

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