США призвали РФ отменить закон об "иностранных агентах"

Госдепартамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах». Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби.

«Использование термина «иностранный агент» — это осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдепа.

В заявлении Кирби призвал российское правительство немедленно отменить этот закон и «соблюдать международные обязательства в сфере прав человека», пишет RT.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил задуматься над тем, должны ли телеканал RT и агентство Sputnik быть зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов.