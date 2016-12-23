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В штабе Трампа объяснили его слова о ядерном оружии

23.12.2016 - 07:59

Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости расширить ядерный потенциал страны, имел в виду потребность в предотвращении распространения атомного оружия. Об этом сообщил официальный представитель политика Джейсон Миллер.

«Избранный президент Трамп ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого — особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев», — сказал Миллер, пишет RT.

Ранее Трамп заявил о необходимости значительно расширить ядерный потенциал США.

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