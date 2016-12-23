Трамп определился с кандидатурой на пост пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру на пост пресс-секретаря Белого дома. Им станет представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер. Об этом сообщает RT.

Трамп объявил и ещё о нескольких назначениях. Так, Хоуп Хикс станет директором Белого дома по стратегической связи, Джейсон Миллер — директором по коммуникациям, а Дэн Скавино — директором по социальным сетям.

«Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде», — отметил Трамп.

Спайсер в своём Twitter поблагодарил избранного президента США за назначение.