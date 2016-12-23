Под Дебальцево уничтожено десять танков и 1 БМП ВСУ

Как сообщил источник в ВС ДНР, в результате меткого огня артиллерии защитников Донбасса, в ходе боевых действий в зоне т.н. Светлодарской дуги в течение последних суток уничтожено около 10-ти танков ВСУ и 1 боевая машина пехоты (БМП).

По словам источника, украинская сторона традиционно скрывает резко возросшие цифры потерь в живой силе и боевой технике, чтобы не будоражить общественное мнение.

В Донецке также отмечают, что по интенсивности обстрелы можно сравнить с боевыми действиями в период Дебальцевского котла год назад.

Впрочем, как утверждает собеседник издания, украинская сторона не оставляет попыток осуществить новые вооруженные провокации на Дебальцевском, Горловском и Южном направлениях в канун новогодних и рождественских праздников.