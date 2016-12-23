Глава «Донецкой ВГА» Павел Жебривский считает неизбежным "хорватский вариант" захвата ВСУ Донбасса. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Краматорске.

Он отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

"Я не являюсь таким оптимистом", - сказал Жебривский, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать "свои" территории.

"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал Жебривский, подразумевая силовой путь захвата территорий ДНР и ЛНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».