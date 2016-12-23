Премьер Сербии рассказал о получении в дар от РФ самолетов, танков и БРДМ

Премьер Сербии Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве заявил, что Россия в рамках военно-технической помощи подарит Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники, сообщает RT.

«Российская Федерация как помощь передаёт в дар Сербии шесть истребителей МиГ-29, причём первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от €180 млн до €230 млн. Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше €600 млн», — заявил Вучич.

Также он отметил, что Сербия получила от России в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм.

Вучич добавил, что Белград и Москва работают над трёхлетними и пятилетними планами военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Вучич планирует обсудить в России покупку ЗРК «Бук».