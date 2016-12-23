На Украине планируют отказаться от антрацита из ДНР и ЛНР

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поставило задачу ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который практически полностью поставляется из ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр Игорь Насалик.

"И через 3 года полностью уйти от зависимости от угля из зоны "АТО"", – сказал он.

Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок, входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца – 5-й блок этой станции.

По его словам, это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год, сообщают «Новости Донецкой Республики».