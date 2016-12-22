Марин Ле Пен готова организовать референдум по выходу Франции из ЕС

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что организует референдум по вопросу о выходе Франции из Евросоюза в случае своей победы на президентских выборах весной 2017 года.

«В том, что касается Евросоюза… Я сказала французам, что, если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум», — сказала Ле Пен в интервью РИА Новости.

Политик отметила, что если переговоры будут успешными, то она попросит остаться в Евросоюзе, в противном же случае попросит о выходе Франции из ЕС.

Марин Ле Пен также заявила о желании снять санкции в отношении России, пишет RT.