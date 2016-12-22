МИД: Путин и Трамп могут встретиться как в США или России, так и в третьей стране

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в США или России, так и в третьей стране. Об этом сообщает RT.

«Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. <...> Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, где может пройти первая встреча лидеров: на полях саммита, в третьей стране, или же будет обмен визитами.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности в любой момент встретиться с Дональдом Трампом.