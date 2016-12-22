Суд приговорил Караулову к 4,5 годам лишения свободы

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к 4 годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в попытке примкнуть к «Исламскому государству» (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить Александру Иванову (Варвару Караулову) к пяти годам колонии, пишет RT.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя на Александру Иванову, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (запрещена в РФ).

Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.