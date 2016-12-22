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ВСУ за сутки 968 раз обстреляли территорию ДНР

22.12.2016 - 14:32

Украинские силовики за сутки 968 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 67 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, 297 мин калибрами 82 и 120 мм, произведено два танковых выстрела, а также выпущено 544 боеприпаса из различных типов гранатометов", — сказал замкомандующего.
Согласно информации, под огнем украинских подразделений оказались поселки Трудовские, Александровка, Старомихаловка на западе Донецка, Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, села Минеральное, Крутая Балка, Спартак Ясиноватского района, Ленинское Новоазовского района на юге Республики и Докучаевск.

По уточненным данным командования, в результате обстрелов повреждено девять домостроений в том числе три домостроения в Докучаевске, один жилой дом в Минеральном и один в Крутой Балке Ясиноватского района , два домостроения в донецком поселке Старомихайловка, один жилой дом в горловском поселке Зайцево , а также одно домостроение в Горловке.

"Так, в следствии целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Зайцево, Саханка, Новомарьевка, Крутая Блака, Еленовка", — подытожил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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