Шойгу: Операция ВКС РФ предотвратила распад Сирии

Операция Воздушно-космических сил России предотвратила распад Сирии. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Предотвращён распад сирийского государства, прервана цепь «цветных революций», тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон», — сказал министр, пишет RT.

По его словам, к режиму прекращения огня присоединились уже 1074 сирийских населённых пункта с общим населением около 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в ходе операции ВКС России в Сирии ликвидировано 35 тысяч боевиков.