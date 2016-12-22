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Шойгу: Операция ВКС РФ предотвратила распад Сирии

22.12.2016 - 13:54

Операция Воздушно-космических сил России предотвратила распад Сирии. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Предотвращён распад сирийского государства, прервана цепь «цветных революций», тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон», — сказал министр, пишет RT.

По его словам, к режиму прекращения огня присоединились уже 1074 сирийских населённых пункта с общим населением около 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в ходе операции ВКС России в Сирии ликвидировано 35 тысяч боевиков.

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