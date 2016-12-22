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Опрос: Граждане РФ назвали главные события 2016 года

22.12.2016 - 13:58

Важнейшими событиями 2016 года россияне считают рост цен и обесценивание денег, а также победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».

Так, в ходе исследования 30% респондентов заявили, что считают рост цен и обесценивание денег главным событием уходящего года, а 28% назвали таким событием избрание Трампа.
Третье и четвёртое места россияне отдали отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала (23%) и самим Олимпийским играм (23%).

Кроме того, в ходе опроса россияне вспомнили о таких событиях, как вооружённый конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%), арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева (18%), празднование 9 Мая (17%), послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию (15%) и конфликт в Донбассе (15%).
Опрос был проведён 9—12 декабря 2016 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 48 регионах страны.

Ранее в ходе опроса 60% россиян заявили, что Россия выиграла от победы Трампа, пишет RT.

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