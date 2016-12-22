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Арбузов: На Украине в 2014 году произошел государственный переворот

22.12.2016 - 12:59

Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот.
Дорогомиловский суд Москвы рассматривает иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.

"Я считаю события в стране государственным переворотом… Янукович был отстранен от должности президента неконституционным образом", — сказал Арбузов на заседании Дорогомиловского суда.

Он также заявил, что депутатов "под угрозой расправы" заставляли "голосовать за отставку".

По его словам, представители Евросоюза вмешивались во внутренние дела Украины, пытаясь навязать ей подписание соглашения об ассоциации.

"Я воспринимаю как давление, так как рекомендации (по подписанию ассоциации — прим.) были очень навязчивыми", — сказал свидетель.
Арбузов подчеркнул, что ему поступали угрозы в том числе от "Правого сектора", в связи с чем ему "пришлось вывезти семью", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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