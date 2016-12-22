Ушел из жизни заслуженный профессор МГУ Борис Есин

Профессор факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Есин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает RT.

«Окончена долгая и славная жизнь. Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он до последних дней не оставлял любимую работу», — заявил представитель факультета журналистики.

Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве. В 1950 году он окончил филологический факультет МГУ. В 1959-м стал членом Союза журналистов СССР.

Советский и российский учёный был широко известен как специалист по истории русской журналистики и истории русской газеты и газетного дела, а также разработчик концепции истории российской печати.