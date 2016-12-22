Рейнгольд: Обстрелы со стороны ВСУ района вблизи Дебальцево возобновились

Обстрелы со стороны ВСУ района вблизи Дебальцево возобновились. Об этом сообщил сегодня и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд.

"Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево", – сказал мэр.

По данным источника в силовых ведомствах ДНР, за сутки украинской стороной на этом участке фронта было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

Рейнгольд добавил, что на этом фоне обстановка в городе остается спокойная, все социальные сферы работают в штатном режиме, сообщают «Новости Донецкой Республики».