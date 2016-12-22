Более 30 бомбоубежищ готовы к использованию в Дебальцево, отработан механизм оповещения жителей об опасности, заявил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Рейнгольд.

"У нас более 30 бомбоубежищ, они все готовы… Люди о них знают, город разбит на 20 квартальных комитетов… В городе работает система оповещения, а также есть две мобильных установки МЧС для оповещения мирного населения. Это два автомобиля с громкоговорителями", — сказал Рейнгольд.

Он добавил, что экстренные службы не раз проводили тренировки на случай внештатной ситуации, сообщают «Новости Донецкой Республики».