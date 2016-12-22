ВСУ обстреляли КПП "Майорск" на севере Горловки

Украинские военные ночью обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт "Майорск" на севере Горловки. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"Около полуночи ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по контрольно-пропускному пункту "Майорск"", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наряду с минометами украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

"Только из вооружения БМП украинской стороной было выпущено почти 60 снарядов", — подчеркнул источник, сообщают «Новости Донецкой Республики».