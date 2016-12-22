ВСУ выпустили 210 снарядов и мин по территориям ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 210 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР по всей линии фронта. В окрестностях Ясиноватой зафиксированы повреждения жилого фонда.

"С 18:00 до 01:00 украинская сторона выпустила 210 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Широкая Балка, Зайцево под Горловкой, селам Спартак Ясиноватского района, окраинам Докучаевска и территории промзоны под Ясиноватой", — сказал источник в силовых ведомствах ДНР.

Как сообщил и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун, в результате обстрелов со стороны ВСУ в селах Минеральное сгорел жилой дом, Крутой Балке — поврежден, сообщают «Новости Донецкой Республики».