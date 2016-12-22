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Опрос: Популярность РФ в США снизилась до уровня времён холодной войны

22.12.2016 - 10:59

Уровень популярности России среди американцев опустился до отметки 1986 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Чикагским советом по глобальным проблемам.
В рамках опроса респондентам предложили оценить своё отношение к России по шкале от одного до десяти. Согласно данным исследования, в настоящее время рейтинг популярности России у жителей США соответствует 32 пунктам. Такой низкой отметки он достигал во время холодной войны, в 1986 году.

Отмечается, что республиканцы относятся к России несколько лучше: рейтинг популярности среди них составляет 35 пунктов. Уровень отношения к России американских демократов составил 28 пунктов.

Опрос проводился в период с 16 по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса, 57% американцев не верят, что хакеры помогли Трампу выиграть на выборах президента, пишет RT.

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