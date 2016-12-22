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Армия РФ получит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы

22.12.2016 - 10:47

Объединённая приборостроительная корпорация (ОПК) создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который может конкурировать с аналогами из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран. На серийное производство его поставят в 2017 году. Об этом, как пишет RT, заявил генеральный директор ОПК Александр Якунин.

«В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград Минобороны России за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран», — цитирует Якунина РИА Новости.

Он добавил, что начало серийного производства нового комплекса РЭБ запланировано на 2017 год.

По словам Якунина, система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программном обеспечении. Он отметил, что комплекс РЭБ успешно прошёл государственные испытания и подтвердил свою способность обнаруживать и классифицировать объекты, пишет RT.

Ранее в ОПК рассказали о планах разработать оружие для борьбы со «стаями» ударных дронов через два года и начать создание третьего поколения «самолётов Судного дня» в 2017 году.

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