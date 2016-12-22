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ВСУ обстреляли поселок Зайцево

22.12.2016 - 10:17

Поселок Зайцево в пригороде Горловки минувшей ночью подвергся обстрелу, заявили в четверг в администрации поселка.

"Обстрел велся где-то с 23.00 до 03.00, снаряды падали на окраины поселка, попаданий в жилые дома не было. Утром было еще стрелковое", — заявили в администрации Зайцево.
По данным местных властей, обострение ситуации наблюдается последние несколько дней после попытки прорыва украинских силовиков на дебальцевском направлении.

"До этого у нас было более-менее спокойно. А последние несколько дней ситуация обострилась. Поначалу мы слышали дебальцевское направление, теперь и у нас снова началось", — заявили в администрации поселка Зайцево, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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