Президент Украины помиловал девять пленных

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко уже помиловал большинство из 15 человек, которых Киев обещал передать ЛНР и ДНР до конца года.

"Украинская сторона в ближайшие дни передаст 15 ранее судимых за преступления лиц как акт гуманизма, - написала Геращенко на своей странице в Facebook. - Большинство помилованы президентом, среди них шесть женщин, есть пожилые и больные лица".

Вместе с тем на сайте президента Украины обнародован указ о помиловании девяти человек, при этом не указанно, по какой именно причине они помилованы, сообщают «Новости Донецкой Республики».