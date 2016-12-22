Центробанк отозвал лицензии у 2-х московских кредитных организаций

Центробанк 22 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка и у небанковской кредитной организации «Столичная расчётная палата». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что обе организации нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Также Межрегиональный клиринговый банк и «Столичная расчётная палата» были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций.

В обе организации назначили временную администрацию до определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены, пишет RT.