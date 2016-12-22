Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 22 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

Центробанк отозвал лицензии у 2-х московских кредитных организаций

22.12.2016 - 09:37

Центробанк 22 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка и у небанковской кредитной организации «Столичная расчётная палата». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что обе организации нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Также Межрегиональный клиринговый банк и «Столичная расчётная палата» были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций.

В обе организации назначили временную администрацию до определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Семь выстрелов в спину
Александр Гончаров
На запах власти
Ростислав Ищенко
Бич украинских скачек
Василий Сергеев
Блеф генерала Таунсенда
Борис Джерелиевский
Секрет оставления Пальмиры
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
ПроисшествияБольше материалов
Во что превратилась Турция?
Николай Севостьянов
Обострение в Донбассе
Отдел информации
Бобслей слили…
Открытый щелчок по носу российского государства
Алексей Сокольский
Европейcкая учеба палачей
СБУ продолжает сотрудничество с Европейским комитетом по предупреждению пыток
Валентин Наливайченко
БлогиБольше материалов
Это война
Почему убили посла России в Турции
Геннадий Дубовой
Восстание пигмеев на святых
Вот так они и врут про святого Государя уже сто с лишним лет
Отдел информации
Хроника падения Пальмиры
Описание боя от военнослужащего САА Омара Дирмамы
Отдел информации
Украина означает упадок
Перепетии нового издания "ХПП"
Игорь Димитриев
ОбществоБольше материалов
Слуга трех господ
или клопы на теле России
Александр Никишин
Святитель Николай Чудотворец
Надежный у нас водитель. Лишь бы самим не свалится во тьму кромешную
Александр Гончаров
Рогатые капелланы ВСУ
Униатские порохи и раскольники Филарета лоббируют геноцид на Украине
Виктор Пименов
Русский ногомяч
Удивительный русский футбол
Константин Щемелинин
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования