Вице-губернатор Приморья уволен с занимаемой должности

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого идут следственные мероприятия. Об этом сообщает администрация края.

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся. Давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», — заявил Миклушевский.

Он также отметил, что любой человек, независимо от должности, социального положения или статуса, планирующий что-то украсть, будет подвергнут преследованию — уголовному или административному, пишет RT.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Приморья подозревают в покушении на мошенничество.