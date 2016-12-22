Генштаб Украины "оценил" беспилотники США

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин раскритиковал полученные от США беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems, сообщает Reuters. По его словам, дроны оказались неэффективными.

"С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным", — высказал мнение Хазин.

По словам начальника Генерального штаба Украины, аппараты плохо защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Хазин добавил, что если бы решение зависело от него, то он бы и вовсе вернул США 72 поставленных Raven RQ-11B, сообщают «Новости Донецкой Республики».