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Генштаб Украины "оценил" беспилотники США

22.12.2016 - 08:50

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин раскритиковал полученные от США беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems, сообщает Reuters. По его словам, дроны оказались неэффективными.

"С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным", — высказал мнение Хазин.

По словам начальника Генерального штаба Украины, аппараты плохо защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Хазин добавил, что если бы решение зависело от него, то он бы и вовсе вернул США 72 поставленных Raven RQ-11B, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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