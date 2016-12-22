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Гумконвой с новогодними подарками отправился в Донбасс

22.12.2016 - 08:22

МЧС России направило в Донбасс 59 автоколонну с гуманитарной помощью, помимо стандартных грузов, грузовые автомобили везут и новогодние подарки, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов. Среди них продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и новогодние подарки", — сказал представитель ведомства.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска — "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", где все автомобили будут подвергнуты досмотру российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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