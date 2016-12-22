В США усилены меры безопасности после теракта в Берлине

На рождественских рынках в трёх американских городах усилены меры безопасности после теракта в Берлине.

Как отмечает RT, полиция Чикаго перекрыла доступ для любых автомобилей в районе рождественского рынка.

Такие же меры предприняли и полицейские Сан-Франциско, усилившие патрулирование в районе рынка.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности после теракта на ярмарке в Берлине.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом.