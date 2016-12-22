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СМИ: РФ и Финляндия договорились о развитии беспилотного движения

22.12.2016 - 07:55

Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) договаривается с агентством транспорта Финляндии о налаживании беспилотного движения. Об этом сообщил заместитель директора департамента программ развития Минтранса России Александр Славуцкий.

«Мы сформировали российско-финскую подгруппу по интеллектуальному транспорту, в её рамках мы договариваемся о совместном транспортном коридоре Хельсинки — Москва — Санкт-Петербург, по которому будут тестироваться технологии для использования в беспилотном транспорте», — приводит газета «Известия» его слова.
Он также отметил, что в настоящее время между Росавтодором и федеральным агентством транспорта Финляндии существует договор об информационном сотрудничестве, который подразумевает обмен информацией через границу в электронном виде.

«Пользователи могут видеть в интернете подробную информацию о ситуации на дорогах, метеоданные. Сейчас договариваемся об отработке технологии, которая позволит передавать эту информацию в автомобиль», — подчеркнул Славуцкий.

Сообщается, что с помощью этой информации в дальнейшем беспилотник сможет обеспечивать своё движение, пишет RT.

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