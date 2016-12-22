В Госдепе прокомментировали заявление Керри о расхождениях в администрации США

В правительстве США идут «здоровые дебаты» относительно ситуации в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

В ходе брифинга Кирби попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Джона Керри о расхождениях в администрации США, которые сделали «чрезвычайно трудным достижение» договорённостей с Россией о совместных военных операциях в Сирии, передаёт RT.

Кирби заявил, что не считает, будто эти разногласия сорвали договорённости с Россией, также отметив, что «каждое федеральное ведомство имеет свою позицию».

По словам представитель Госдепа, в администрации «идут здоровые дебаты по внешнеполитическим вопросам».

«Так работает наша система. Госсекретарь просто отметил, что была здоровая межведомственная дискуссия. И мы находимся сейчас в той точке, в которой находимся», — подчеркнул Кирби.

19 декабря госсекретарь США Джон Керри в интервью газете Boston Globe заявил, что договорённости между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в Сирии были сорваны из-за расхождений в американской администрации.