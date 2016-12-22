В Брянске с поезда сняли депортированного на Украину ополченца

Ополченца Александра Слепцова, депортированного на Украину по решению Чувашского суда, при содействии Союза добровольцев Донбасса (СДД) удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции «Брянск-железнодорожный», сообщает ИА «Новороссия» со ссылкой на источник.

«Пограничники передали нашему представителю Александра, - рассказал источник. - В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД».

Более подробная информация об инциденте будет дана позже.