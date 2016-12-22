Кирби: Диалог между США и РФ по ключевым вопросам не прекращался

Диалог между США и Россией по ключевым вопросам не прекращался. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«Я не понимаю, какова природа этого заявления. Безусловно, у нас есть разногласия с Россией по ряду вопросов, но диалог не прерывается», — сказал Кирби, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о «замороженном состоянии» диалога Москвы и Вашингтона.

Представитель Госдепа отметил, что госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров общаются между собой на постоянной основе.

«По ключевым вопросам они продолжают диалог», — сказал Кирби, добавив, что контакты сохраняются «даже по Украине», пишет RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практически все уровни диалога России и США находятся в настоящее время «в замороженном состоянии».