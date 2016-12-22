МО: РФ и США отметили эффективность взаимодействия при выводе боевиков из Алеппо

Россия и США провели видеоконференцию по выполнению меморандума о безопасности полётов при операциях в воздушном пространстве Сирии. Обе стороны отметили эффективность взаимодействия при выводе боевиков из Алеппо, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«21 декабря состоялась очередная видеоконференция экспертов оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 года», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Стороны обменялись мнениями о произошедших с момента последней видеоконференции событий, относящихся к реализации меморандума.

«Отмечена эффективность взаимодействия ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции по предотвращению инцидентов при выполнении задач по выводу мирного населения и боевиков из восточного Алеппо по согласованным коридорам», — говорится в сообщении.

Эксперты России и США согласились, что накопленный опыт должен быть учтён в дальнейшей работе с новой администрацией США, а также в переходный период.

Кроме того,как отмечается, обсуждался перечень возможных дополнений к меморандуму, пишет RT.