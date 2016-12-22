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Пентагон: Россия и США обсудили безопасность полётов в Сирии

21.12.2016 - 21:34

Россия и США провели видеоконференцию по безопасности полётов в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

«Это была очередная сессия нашего диалога с российским Министерством обороны по меморандуму о взаимопонимании относительно безопасности полетов в Сирии, призванному обеспечить, чтобы каждая сторона продолжала придерживаться согласованных мер по предотвращению инцидентов в небе над Сирией», — сказал Кук, пишет RT.
Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии вступил в силу 20 октября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Россия и США проведут видеоконференцию по данному вопросу в декабре.

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