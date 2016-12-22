Украина готова отпустить 15 пленных

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, координатор группы Мартин Сайдик заявляет о готовности Киева отпустить 15 удерживаемых лиц до конца текущего года.

"Украина выразила готовность до конца года в качестве гуманитарного жеста отпустить 15 человек", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам очередного заседания контактной группы.

По его словам, будут отпущены женщины и раненые. Сайдик отметил, что главная проблема в освобождении пленных по формуле "всех на всех" заключается в том, что "стороны должны согласовать и точно проверить списки лиц, которые должны быть освобождены", сообщают «Новости Донецкой Республики».