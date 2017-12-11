Садитесь на самокаты

Министерство промышленности и торговли решило подготовить новогодний подарок для автолюбителей. Чиновники ведомства предложили правительству повысить утилизационный сбор на легковые автомобили с 2018 года.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» индексация в легковом сегменте может составить 87-125 %, что на фоне роста акцизов приведет к повышению цен на новые автомобили на 10-17%.

Сбор на легковые машины будет увеличиваться в зависимости от категорий и видов автомобилей и от объема двигателя. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40%.

Правда, отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива в большей степени ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей. Немудрено, что подобная инициатива ввергла в шоковое состояние некоторые компании. Эксперты утверждают, что подобное решение нанесет ущерб тренду на восстановление российского авторынка, тем более, что уже известно о повышении с 2018 года акциз на автомобили. А это так же повлечет за собой рост цен.

Напомним, о предложении Министерства финансов увеличить размер утилизационного сбора на автомобили на 15% стало известно еще в сентябре. По подсчетам ведомства, такой шаг принес бы госказне дополнительно более 28 млрд рублей.

В нашей стране утилизационный сбор был введен в 2012 году и только для иностранных автоконцернов, импортирующих машины в Россию или имеющих на территории РФ сборочные мощности. Но это исключение вызвало возмущение стран-партнеров России по ВТО, в результате чего в 2014 году сбор распространили и на отечественных автопроизводителей. Правда, чтобы возместить последствия такого решения, государство стало выплачивать субсидии, позволяющие покрыть расходы на уплату сбора.