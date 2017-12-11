«Свежая» кровь в регионы

До Нового года губернаторы могут спать спокойной. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу РБК, новые отставки руководителей российских регионов не планируются до конца декабря. Однако потом, обновление губернаторского состава начнется с новой силой.

«До конца этого года никто не уйдет в отставку, - успокоила Валентина Матвиенко. - Что касается следующего года, то, безусловно, продолжится плановая ротация тех губернаторов, у кого срок заканчивается, они не планируют на очередной срок идти, и по другим причинам... Называть фамилии я не буду осознанно. Я могу предполагать, хотя это не сфера нашей ответственности».

Напомним, в сентябре в отставку отправили сразу руководителей пяти субъектов РФ - Нижегородской и Самарской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Дагестана. В следующем месяце пришло время губернаторов Ивановской, Омской и Псковской областей. В общей сложности, по итогам 2017 года в России поменяли руководство сменилось в 19 субъектах Федерации, учитывая еще Адыгею, Пермский край, Бурятию, Новгородскую, Рязанскую, Орловскую и Новосибирскую области, Карелию, Удмуртию, Марий Эл, Приморский край.

А в конце ноября вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о том, что власти проводят оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти в регионах России. И по итогам этих проверок могут последовать новые отставки губернаторов.

По словам российского президента России Владимира Путина, смена глав регионов в России - естественный процесс, в котором ставка делается на «перспективных технократов». В идеале будет создан «губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей, которые думают о будущем региона и всей России». Правда, как подчеркнул глава государства, это не означает недовольства работой прежних глав регионов.

Очевидно, что после отставки некоторые из глав регионов отправятся на заработки в Совет Федерации и станут сенаторами. «А что плохого, если губернаторы приходят в верхнюю палату? Это люди, приобретшие огромный опыт в разных сферах. Они полезны в работе. Они посидели в окопах», — убеждена Матвиенко. По ее мнению, экс-губернаторы могут эффективно работать с федеральным законодательством.