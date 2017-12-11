Кнут для Незалежной

Заокеанские благодетели ввергают Украину в пучину новых бед, итогом которых может стать даже потеря государственности. И дело не только в паразитической деятельности засланного казачка Саакашвили, задержание которого подняло на митинг протеста в Киеве около 50 тысяч человек с требованием импичмента Порошенко, но и скрытые от простого обывателя процессы подковерной борьбы. Грядущая замена Порошенко не за горами, судя по всему в Вашингтоне этот вопрос уже давно решили. Другое дело, какой ценой придется расплачиваться Киеву.

Как заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, конфликт на Украине между антикоррупционными структурами и генеральной прокуратурой грозит перерасти в настоящую войну с жертвами. По его словам, борьба между национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) в итоге может стать войной, в результате которой пострадает, в первую очередь, страна.

«На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — сказал Холодницкий, подобострастно добавив, что Вашингтон полностью поддерживает украинские антикоррупционные органы, однако призывает решить конфликт «правовым путем» и провести «объективное и независимое следствие» относительно всех уголовных дел, возбуждаемых против сотрудников ГПУ и НАБУ. А как иначе, разве можно о благодетелях плохо?

Между тем, западные специалисты нет-нет да и проговариваются на счет Украины. Например, эксперт американского Атлантического совета Максим Эристави заговорил на страницах The Washington Post о том, что Вашингтону пора угостить Украину кнутом. Во всей истории Украины, отмечает Эристави, только в настоящее время нашлись люди, готовые побороть коррупцию, это Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Однако НАБУ, по мнению автора статьи, начал мешать сам Порошенко, а также Служба внешней разведки и Генпрокуратура Украины.

Эксперт отмечает, что сторонники президента в парламенте убрали с должности главу антикоррупционного комитета и теперь собираются полностью парализовать деятельность НАБУ. Возможное упразднение НАБУ, отмечает автор материала, окончательно добьет демократию на Украине. Запад вложил сотни миллионов, полученных от налогоплательщиков, в антикоррупционные реформы на Украине, и теперь США и ЕС должны указать Порошенко и его соратникам на то, что антикоррупционный курс страны необходимо продолжить.