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Предательство саудитов

Петр Иванченко
11.12.2017 - 07:08
Предательство саудитов

В ходе митингов протеста против решения Трампа о признании США Иерусалима в качестве столицы еврейского государства, наряду с израильскими и американскими жгли флаги Саудовской Аравии.

Как так, ведь Эр-Рияд — один из спонсоров палестинского движения, и несмотря на явное потепление отношений королевства с Израилем, оно поддерживало, хотя бы формально, права палестинского народа?

Однако по данным New York Times, что решение Трампа — всего лишь часть американо-саудовского плана ближневосточного «урегулирования», который ранее был выработан и согласован трамповским зятем Джаредом Кушнером и кронпринцем КСА Мохаммедом ибн Салманом.

Согласно этому плану палестинцы, действительно, получат свое государственное образование из Западного Берега и сектора Газа с ограниченным суверенитетом под контролем Тель-Авива. При этом незаконные еврейские поселения не будут эвакуированы, а останутся там, где находятся. Палестинцы останутся без Восточного Иерусалима в качестве своей столицы, а палестинские беженцы — без права на возвращение.

Столицей автономии по этому проекту должен стать небольшой город Абу-Дис под Иерусалимом.

New York Times также сообщает, что еще до декларации Трампа — в ноябре — с эти планом был ознакомлен Махмуд Аббас во время своей поездки в Эр-Рияд и встречи с кронпринцем, и это повергло его в ужас. Ужаснуло не только само предложение, сколько то, что оно поступило от Эр-Рияда, являющегося главным спонсором ПА.

Издание указывает, что такой «мирный план» является куда более произраильским, чем любые предложения, которые ранее выдвигали все президенты США до Трампа. А то обстоятельство, что он разработан в соавторстве с КСА, означает, что Ближний Восток ждут коренные и радикальные изменения.

Впрочем, соавторы плана уже поспешили опровергнуть информацию New York Times. Так, в Белом доме объявили, что работа над их планом займет еще несколько месяцев. Эр-Рияд же заявил о неизменности своей позиции по Палестине.

«Королевство по-прежнему привержено урегулированию на основании арабской мирной инициативы 2002 года, которая включает Восточный Иерусалим в качестве столицы и Государство Палестину в границах 1967 года. Все иные предположения ложные», - прокомментировал публикацию саудовский посол в США принц Халид бин Салман.

Однако в арабском мире, да и в Израиле практически никто не сомневается в существовании этого плана — об этом пишут ведущие местные СМИ, ссылаясь не только на публикацию американского издания, но и на европейских и арабских чиновников, которых Аббас ознакомил с результатами своих переговоров с кронпринцем.

Сам раис оказался в ситуации крайне непростого выбора — лишиться покровительства и денег КСА или стать предателем в глазах своих соотечественников и единоверцев.

«Если палестинское руководство согласится на какое-либо из вышеперечисленных требований, палестинцы не дадут им остаться», - заявил один из лидеров ХАМАСа и член палестинского парламента Хасан Юсеф.

Собственно, одной из целей этого плана или даже сообщения о его существовании может быть стремление нарушить начавшийся диалог и сотрудничество администрации ПА и движения ХАМАС. То есть, дать основания для подозрений в предательстве Аббаса и его тайном сотрудничестве с сионистами. Напомним, что это излюбленный метод Израиля, который он успешно реализует уже долгие годы.

Впрочем, если американо-саудовский план в действительности существует и предполагает хотя бы часть изложенных позиций, это однозначно будет воспринято в исламском мире как подлое и беспрецедентное предательство, не только политическое, но и религиозное.

И это обстоятельство, вне всякого сомнения, будет использовано всеми соперниками и противниками Эр-Рияда, которых становится все больше, а также вызовет серьезный раскол в самой стране. И тогда сохранить не то что лидирующее положение в исламском мире, но и просто устоять и выжить королевству будет совсем не просто.

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