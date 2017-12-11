Ничего не предопределено...

26 ноября 2017 г. в Сретенском монастыре Москвы состоялась научная конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия», посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Работу Конференции фактически возглавил Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который присутствовал вплоть до завершения ее работы. Уже сам факт такого внимания Святейшего Патриарха к теме конференции, говорит, какое важное значение придает священноначалие Русской Православной Церкви вопросу идентификации Екатеринбургских останков. С первых же минут работы конференции Патриарх заявил: «Ничто не предопределено. Окончательное суждение будет иметь Архиерейский собор. А данная конференция посвящена тому, чтобы прояснить все те вопросы, которые существуют. У меня у самого есть ряд непростых вопросов, которые я тоже хотел бы задать экспертам».

Вообще, следует отметить, что спокойная мудрая позиция, которую занял Святейший Патриарх сказалась на всей работе конференции. Она также протекала в целом в спокойном и уважительном тоне, и попытки некоторых присутствующих сбить эту работу не увенчались успехом. Модератором конференции выступил Его Преосвященство епископ Тихон (Шевкунов). Необходимо отметить, что Владыка давал возможность всем высказаться, иногда даже сам приглашая тех или иных специалистов к выступлению. Вопросы он задавал экспертам конкретные, объективные и по-существу. Приведем еще весьма важные слова Святейшего Патриарха. После выступления С.Н. Верховской, которая отметила отсутствие почитания Екатеринбургских останков большинством православного народа, Патриарх сказал: «Это очень важно, что вы сказали. Окончательный вопрос Церковь будет решать не на научных конференциях, а на соборе Русской Церкви».

Выступления экспертов комиссии по вопросам медико-криминалистических экспертиз оставили, лично у меня, довольно странное впечатление. Эти выступления, за исключением старшего следователя по особо важным делам М.В. Молодцовой, носили стойкое впечатление дежавю. Никто не сомневается в высоком профессионализме доктора В.Л. Попова, доктора В.Н. Звягина, доктора В.Н. Трезубова, кандидата наук Д.В. Пежемского и других. Но все, что они говорили, или почти все, мы уже слышали от предыдущего следствия, которое утверждало о тождественности Екатеринбургских останков с Царскими. При этом нельзя не отметить, что в выступлениях этих экспертов явно прозвучали существенные противоречия как между собой, так и по сравнению со своими собственными предыдущими выступлениями. Так, Д.В. Пежемский в своем докладе «Предварительные результаты комплексной судебно-медицинской антропологической экспертизы» заявил, что обнаруженные в могильнике зубы подростка, не принадлежащего ни одному из скелетов, являются третьими непрорезавшимися зубами одного из женских скелетов. «Таким образом, — заявил Д.В. Пежемский, — проблема дополнительных зубов, не принадлежавших тем девяти человекам, которые обнаружены в этой яме, она снимается». Однако в выступлении В.Н. Трезубова выяснилось, что вовсе «она не снимается». Профессор заявил, что этими зубами «пользовались» при жизни, они имеют характерные стёртости от перетирания пищи, чего не может быть на «девственных» непрорезавшихся зубах. Таким образом, вопрос, откуда появились эти зубы в могильнике и кому они принадлежали, остается открытым.

Существенные противоречия, по отношению к своим предыдущим выводам, имелись в выступлении и В.Л. Попова, который в своей книге «Где вы Ваше Величество?» 1996 года издания, говоря о «трупной фауне», то есть о насекомых-падальщиках, утверждал: «Несмотря на всю тщательность поисков, ни живых насекомых, не их останков (например, куколок) в захоронении не было найдено. Если допустить, что останки были захоронены в разгаре лета (июль),то следы действия насекомых должны были быть непременно. Но при условии воздействия на трупы большого объёма концентрированной серной кислоты можно допустить, что в начальном периоде захоронения кислота могла отпугнуть насекомых». В.Л. Попов все же допускал, но именно только допускал, что, возможно, когда действие кислоты кончилось, насекомые все же уничтожили мягкие ткани, так как иначе во влажных условиях захоронения мягкие ткани превратились бы в жировоск. Кстати, как утверждал В.Л. Попов, на скелете № 2 мягкие ткани по непонятным причинам частично сохранились. Отсутствие останков насекомых В.Л. Попов связывал с давностью захоронения, но подчеркивал, что «это лишь догадка», так как «никаких доказательств сейчас добыть нельзя».

Что изменилось в этом вопросе с 1996 года? Пока из выступлений экспертов явствует, что — ничего. Тем не менее, В.Л. Попов утверждал на конференции: «Мы сейчас готовим одно исследование, которое проливает свет, как были уничтожены эти тела. Дело в том, что это июль месяц, лето и в летнее время и в это время благодаря действию насекомых мёртвое тело взрослого человека может быть полностью скелетировано в течение одного-двух месяцев. Сейчас эти недоумения, сожгли, кислотой облили. Здесь все гораздо проще… Когда мы умираем и отправляемся в окружающую среду, то на нас немедленно нападают насекомые и уничтожают мертвое тело». Как видим утверждения уважаемого эксперта сильно разнятся, и в чем причина этого, пока не ясно.

Но перейдем к экспертизе исторической. Не может не вызывать сожаления, что в работе новой комиссии, в вопросах касающихся исторической экспертизы, принимают участие либо специалисты, считающие доказанной тождественность «Екатеринбургских останков» с останками Царской Семьи и ее верных слуг (доктор ист. н. Л.А. Лыкова, доктор З.И. Перегудова), либо специалисты, ранее не занимавшиеся этой проблемой (кандидат ист. н. Е.В. Пчелов). Не вызывает сомнений, что участие в комиссии людей, сомневающихся в этой тождественности, способствовало бы повышению уровня доверия к выводам экспертиз.

Теперь коснемся тех вопросов, на которые не было получено от экспертов убедительных ответов. Первый вопрос о версии сжигания тел Царской Семьи. Эксперты, как медики, так и историки, утверждали, что сжечь тела взрослых людей только с помощью бензина и дров невозможно. Тем более, что в Екатеринбурге 16, 17, 18 и 19 июля якобы постоянно шли дожди, и земля, и дрова были влажные. Напомним, что манипуляции с телами Царственных мучеников осуществлялись большевиками на Ганиной яме почти двое суток: с ночи 17 июля и до утра 19 июля, когда был разрешен проезд по Коптяковской дороге. За это время, как считает комиссия, сожжение тел «дотла» было невозможно. Но при этом комиссия считает возможным сожжение двух тел якобы Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Николаевны в Поросенком логу при тех же климатических условиях за два часа. На конференции раздавались возмущенные голоса откуда мной взяты эти два часа. Да все оттуда же, из «Записок Юровского»! Там сказано, что машина застряла окончательно около 4 ¼ утра. Сразу же после этого стали сжигать два трупа и их похоронили под костром. А к семи часам утра была уже готова яма, куда остальные трупы и бросили. Таким образом, два тела были сожжены около 6 часов утра, то есть приблизительно за два часа. Очевидно, что за такой короткий срок сжечь два тела было действительно невозможно. Тем более, что в «Записке» Юровского ничего не говорится о расчленении тел, а значит они сжигались целиком.

Между тем, на Ганиной Яме по выводам белого следствия тела сжигались расчлененными, с отчлененными головами. При этом, белым следствием вывод о способах сожжения тел Царской Семьи и ее приближенных был определен весьма условно, так как следствие не обладало на этот счет точными свидетельскими показаниями. Н.А. Соколов никогда не утверждал, что тела были сожжены дотла. Он также никогда не утверждал, что оно происходило только на «открытом воздухе». В ответах экспертов так и не прозвучало никаких точных доказательств, что емкости или переносные печи не использовались. Не проведено исследование почвы на Ганиной Яме на предмет глубины ее прокаливания. То есть, вывод следствия Н.А. Соколова о сожжение одиннадцати расчленённых тел в течение двух суток остается не опровергнутым.

Важное противоречие в выводах комиссии заключается в вопросе о природе почвы так называемого Поросенкова лога. Эксперт С.А. Никитин категорически заявил, что в Поросенковом логу «нет болота и не было никогда». К этому же мнению склоняется и руководитель следствия М.В. Молодцова. В преддверие конференции это же доказывал и на Интернет-ресурсе «Православие.ру» бывший руководитель следствия В.Н. Соловьев: «Местные жители не были полными идиотами, чтобы прокладывать дорогу по болоту» и судебно-медицинский эксперт П.П. Грицаенко: «Болота не было. Почва – суглинок, ручей протекал проточный». В.Н. Соловьёв даже лопаткой там покопал и еще раз убедился: болота — нет. Почему так важно, было ли болото в Поросенковом логу или не было? Потому, что если оно там было, то тела в яме должны были подвергнуться торфяному дублению. Что это такое? Это когда мягкие ткани и органы трупов, находящихся длительное время в торфяной почве под воздействием гумусовых кислот длительно, сохраняются. Ткани трупа под воздействием дубящих веществ,содержащихся в торфе, обезвоживаются и дубятся. Таким образом, если в Поросенковом логу болото было, значит — в могильнике не скелеты Царской Семьи, если не было — значит и торфяного дубления быть не могло.

На сегодняшний день общее уверенное мнение экспертов — болота не было. Эксперт С.А. Никитин посоветовал сомневающимся в этом съездить в Поросенком лог и самим проверить это. Мы тоже не останемся в стороне и посоветуем С.А. Никитину, а заодно и всем остальным отрицающим наличие болота в логу, внимательно ознакомиться с «записками» Юровского и «воспоминаниями» его подельников по сокрытию тел: они все утверждают, что тела зарыли в болоте! «Юровский» «на пути было болото. […] Я решил использовать болото. А часть трупов сжечь». И. Родзинский: «Вдруг наша машина на каком-то проселке там застряла, оказалась трясина. […] Мы сейчас же эту трясину расковыряли, она глубокая и вела бог знает куда. Ну, тут часть разложили этих самых голубчиков и начали заливать их серной кислотой, обезобразили все, а потом все это в трясину». М. Медведев (Кудрин): «Недалеко от переезда в болотистой низине машина забуксовала в грязи. Сколько ни бились — ни с места. От домика железнодорожного сторожа принесли доски и с трудом вытолкнули грузовик из образовавшийся болотистой ямы. Углубили яму лопатами до черной торфяной воды. Туда, в болотную трясину спустили трупы, залили серной кислотой, забросали землей». Г. Сухоруков: «тела похоронили в мочежине,* настланной шпалами в виде моста». Таким образом, либо в «свидетельствах» «захоронщиков» речь идет о другом месте, а не о Поросенковом логе, либо он представлял из себя болото, и тогда неминуемо было бы торфяное дубление тел.

Теперь о шпалах. Юровский ни о каком изъятии «шпал» из забора железнодорожника не говорит. Согласно «записке», команда таскала их с собой, на случай если грузовики с телами застрянут. Кстати, и другой «очевидец» И. Родзинский тоже ни о каком «шпальном заборе» не упоминает: «Неподалеку была железная дорога. Мы привезли гнилых шпал, проложили маятник, через самую трясину. Разложили этих шпал в виде мостика такого заброшенного через трясину». По словам Г. Сухорукова, к моменту, когда застрял грузовик с трупами, мостик из шпал уже был в мочажине.

Не смогли эксперты убедительно ответить и на вопрос, как смогли сгореть черепа «Цесаревича» и «Великой Княжны» в костре, а также куда делись волосы. На сегодняшний день комиссия не ознакомилась с фактами найденных в Ипатьевском доме мешков с человеческими волосами, с сожженными в печи Ипатьевского дома волосами и остатками костей.

Большое недоумение вызвали некоторые утверждения доктора юр. н., член-корреспондента РАН В.С. Христофорова. Так, например, он заявил, что отчленение голов Государя и Государыни не имеют под собой никаких документальных подтверждений и что такая практика никогда не применялась большевиками. Однако последнее утверждение — неверно: отчленение голов было вполне распространённой практикой у большевиков. Так, ими была отчленена голова атамана А.И. Дутова, врага Троцкого Г.С. Носаря, Джа-ламы (Дамбиджалцана): его труп был сожжён, а предварительно отрезанную от тела голову увезли сначала в Улясутай, где некоторое время демонстрировали народу в подтверждение его смерти, а затем в ёмкости со спиртом переправили в Ургу, откуда ее вывез в 1925 г. советский монголовед В.А. Казакевич, поместив в стеклянный сосуд с формалином и переправив дипломатической почтой в Ленинград в Кунсткамеру. Так же большевиками в 1923 г.была отчленена голова лидера басмачества Кейки-батыра, которую отправили в Кунсткамеру. Я уж не говорю об исчезнувшей голове св. старца Феодора Козьмича, часовня с мощами которого была превращена большевиками в уборную и многочисленных случаев глумления большевиками над черепами почивших священнослужителей, которыми они играли в футбол. Так, произошло с черепом моего прапрадеда по материнской линии протоиерея Андрея Смельницкого. Странно, что уважаемый эксперт не знает этих фактов.

Не меньшее удивление вызвало утверждение В.С. Христофорова, что в исследуемых им архивах не удалось обнаружить плана подготовки убийства Царской Семьи. Интересно, как уважаемый эксперт предполагает себе «план» преступления по предварительному сговору группой лиц?

Одной из самых слабых сторон деятельности экспертов является, на мой взгляд, полное доверие к «Записке» Юровского и «воспоминаниям» других якобы участников убийства Царской Семьи и уничтожения ее тел. Совершенно непонятно, на каких основаниях идет утверждение о восьми убийцах, хотя в других показания их было 11, в других 12, в других — 5. Почему картина преступления восстанавливается именно по воспоминаниям участников убийства, а не по показаниям обвиняемых, свидетелей и материалам уголовного дела? Как можно всерьез рассматривать факты, изложенные в их «воспоминаниях»?

Судите сами: Юровский утверждал, что в Поросенковом логу было сожжено два трупа, то ли «Алексея» и «фрейлины», то ли «Алексея» и «Демидовой». Г. Сухоруков утверждал, что сожгли два трупа: «Алексея» и вроде «Демидову», причем их обгорелые останки сбросили в общую яму. Как известно, никаких обгорелых костных останков в могильнике Поросенкова лога обнаружено не было. По И. Родзинскому: «Николай сожжен был, этот самый Боткин, и, по-моему, Алексея. Сколько мы сожгли то ли четырёх, то ли пять, то ли шесть человек. Кого это уже точно и не помню. Вот Николая точно помню. Долго жгли их, поливали и жгли керосином и еще такое сильнодействующее, дерево тут подкладывали».

Кстати, у экспертов, базирующихся на этих показаниях, не возникает никакого сомнения в правдивости изложенного, хотя эта картина сожжения почти полностью идентична выводам Н.А. Соколова, которую эксперты считают нереальной, хотя Н.А. Соколов утверждал о расчлененных трупах, а Родзинский о целых. Наконец, М. Медведев (Кудрин) «свидетельствовал», что первая попытка сжечь тела предпринималась 18 июля в районе Ганиной Ямы, когда этого не получилось, то «решили останки Романовых закопать. Сложили в кузов грузовика все одиннадцать тел (из них четыре обгоревших)». Про сожжение тел в Поросенковом логу Медведев (Кудрин) вообще не упоминает, и согласно ему, в яму на дороге были положены все 11 трупов членов Царской Семьи и их приближенных.

Но самым, пожалуй, главным вопросом, на который, эксперты не смогли дать вразумительного ответа, это вопрос о состоянии зубов черепа № 4, который приписывают Государю. По твердому утверждению стоматологической экспертизы, этот череп принадлежал человеку, который никогда не пользовался стоматологической помощью. Между тем из дневника Государя известно, что он неоднократно пользовался услугами зубных врачей, следы лечения которых должны были неминуемо остаться на зубной полости Пациента. Предположение о том, что Император Николай II ходил к врачу и два часа сидел, открыв рот, не давая себя лечить из-за страха зубной боли, находятся за гранью адекватности. По этому поводу рекомендую ознакомиться с очерком А.А. Мановцева «Лечил ли зубы Государь?» и прекрасным обстоятельным исследованием Л.Е. Болотина, А.А. Оболенского и Э.Г. Агаджаняна. В этой связи, полное недоумение вызывает ситуация вокруг воспоминаний стоматолога С.С. Кострицкого, неоднократно лечившего Государя. В публикации газете «Известия» от 15 января 1998 г. бывший ведущий следствие В.Н. Соловьев поведал, что он и бывший директор ГА РФ С.В. Мироненко при помощи российского МИДа ездили в Сингапур (!), где приобрели воспоминания С.С. Кострицкого у его внука — перуанского дипломата. «Мы получили воспоминания Кострицкого, в которых, увы, не было ничего, что помогло бы следствию», — заявил Соловьёв.

Казалось бы, следствие должно взять воспоминания Кострицкого и самому решить, помогут они следствию или нет. Но здесь начинается просто детективная история. Вот, что ответила не мой вопрос о воспоминаниях Кострицкого следователь М.В. Молодцова: «Нами был направлен запрос в Государственный архив Российской Федерации, оттуда пришел официальный ответ, что у них архива Кострицкого нет. Соловьев Владимир Николаевич допрошен по делу как свидетель, и в протоколе он сказал, что он этого архива не видел, не изучал. Пояснить его слова в интервью я не могу».

То есть, получается, что, либо В.Н. Соловьев солгал в 2008 г., и тогда грош цена всем его выводам и доказательствам, либо он лжёт сейчас следствию, что уже становится дачей заведомо ложных показаний, что является уголовным преступлением. В любом случае, не ясно: допрошен ли по этому эпизоду в качестве свидетеля С.В. Мироненко.

Также не понятно, почему не исследован вопрос, на чьи деньги была совершена поездка и на какие средства были приобретены воспоминания С.С. Кострицкого. Очевидно, что ограничиться просто словами В.Н. Соловьёва «не видел, не знаю», в таком важном вопросе невозможно.

На завершающем этапе конференции Владыка Тихон (Шевкунов) сказал: «У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Больше того, у значительной части Церковной комиссии нет сомнения в том, что убийство было ритуальным». Никто не подозревал, что спустя полчаса после этих слов Владыки в СМИ начнется самая настоящая истерия с обвинением Владыки в антисемитизме и даже фашизме. Владыка Тихон уже хорошо ответил на эти беспочвенные выводы.

Нам стоит лишь добавить, что в наши дни, как это видно из прессы, ритуальные убийства имеют широкое распространение и всегда носят оккультный, сатанинский характер. Юристы-практики рассматривают их как отдельный вид преступления.

В 2005 г. Санкт-Петербургский юридический институт даже выпустил учебное пособие по расследованию ритуальных убийств.

Как показывает судебная практика, ритуальное убийство совершается способом всегда особо мучительным для жертвы, сопровождается обильным кровопусканием, отчленением отдельных частей тела и глумление над трупом жертвы. Убийство, при любых его разновидностях, не может быть присуще как явление ни одному народу. Убийства совершают преступники разных национальностей.

Это в полной мере относится и к ритуальному убийству. Когда мы говорим о большевиках, то нужно помнить, что некоторые из них всерьез интересовались оккультизмом, а само движение имело не просто свои ритуалы, но представляла собой целую лже-религию. Именно это имел ввиду Владыка Тихон (Шевкунов), когда говорил о ленинском мавзолее как символе большевистского ритуала. А разве демонстрации, идолы вождей по всей стране, разрушение и поругание храмов — не есть проявление определённого ритуала?

Завершая, хочется отметить, что конференция прошла на высоком профессиональном уровне. Вопросы после нее не только остались, но на мой взгляд, возросли. Но это и есть признак высокого профессионализма как организаторов конференции, так и ее участников.