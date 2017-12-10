Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 10 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

Первый русский геополитик

Александр Гончаров
09.12.2017 - 23:27
Первый русский геополитик

10 декабря 1822 года в с. Оберец Ливенского уезда Орловской губернии родился Николай Данилевский. Российская глубинка подарила миру человека, которому предстояло стать вообще первым геополитиком.  

Основополагающий труд свой «Россия и Европа» с изложением концепции культурно-исторических типов (КИТ) Николай Яковлевич опубликовал в полном виде в 1871 году. Все ученые, считающиеся основоположниками геополитики (тогда называемой политической географией), о себе заявили гораздо позже. Немец Фридрих Ратцель, коего на Западе и полагают в качестве основателя геополитики, работу «Politische Geographie» выпускает в свет только в 1897 году. И как следует из воспоминаний современников, Ратцель о книге Данилевского уже знал.  

Удивительно, но судьба выдающегося сына Русской Земли Николая Данилевского могла бы оказаться печальной из-за увлечения в молодости идеями социализма в духе утописта Шарля Фурье.  

В 1849 году в России был раскрыт заговор кружка «петрашевцев» во главе которого стоял Михаил Буташевич-Петрашевский. Обычно в учебниках истории рассуждают, что, мол, дальше разговоров о борьбе с крепостничеством и «богдыханом» (так называли господа революционеры русского императора) «петрашевцы» не шли. Но, припомним сточки из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина:

«Сначала эти заговоры

Между Лафитом и Клико

Лишь были дружеские споры,

И не входила глубоко

В сердца мятежная наука,

Все это было только скука,

Безделье молодых умов,

Забавы взрослых шалунов…» 

Пушкин так описал собрания «декабристов», которые затем вышли на Сенатскую площадь в 1825 г. и намерение ликвидировать династию Романовых под корень среди них было весьма распространено. 

«Петрашевцы» (по России их сторонников насчитывалось около 800 человек) составляли ядро будущего мятежа. Просто вовремя деятельность «кружка» пресекли и ничего не вышло. Но сам Петрашевский, сдавая подельника — отставного подпоручика Черносвитова, заявил, что этот его сотоварищ призывал к цареубийству и организации восстания в Сибири. Обратимся к документу: «…Черносвитов, по распоряжению комиссии арестованный в Сибири и доставленный в С.-Петербургскую крепость, не сознавая себя государственным преступником и отвергая всякое участие в каком бы то ни было тайном обществе, показал, что на собрании у Петрашевского он дозволял себе иногда резкие суждения о начальстве и о правительстве и, увлекаясь мыслию о будущности Сибири, которую любит как родину, действительно не раз называл ее Великою Империею. Относительно же прочих на него показаний Черносвитов отозвался, что преступные мысли о восстании в Сибири не могли бы родиться у Петрашевского и Спешнева без его с ними разговоров, и он, не смея оправдывать ни страсти своей к подобным рассказам, ни своей неосмотрительности, признает виновным себя более их, потому что он старее и опытнее, и ему не должно было рассуждать с ними о делах государственных». («Доклад следственной комиссии по делу петрашевцев, представленный 19 декабря 1849 г. Николаю I»).  

Уж, извините, но г-н Черносвитов планировал отделение Сибири от Российской Империи. 

Если бы русское правительство не отнеслось снисходительно к «петрашевцам», а поступило по все строгости имперских законов, то Россия лишилась бы великого писателя Федора Достоевского, замечательного географа и путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского, естественно, Н.Я. Данилевского и многих других выдающихся умов XIX в. 

Данилевского после 100-дневного заключения в крепости выпустили и отправили под надзор в Вологду, где он работал в канцелярии губернатора. 

Представим себе на минутку, что подобный заговор был бы раскрыт в 30-е гг. XX века в Советском Союзе. Мнится, что участников оного потом бы пришлось реабилитировать посмертно.  

Но при «кровавом» царском режиме все же старались сохранить жизнь заблуждающимся молодым людям. И результатом такого подхода и стало появление книги «Россия и Европа». 

Николай Данилевский сформулировал свою историософскую концепцию. Он напрочь отверг общечеловеческую дорогу к прогрессу, обратил внимание на то, что в реальности человечество развивается за счет оригинальных КИТов. Данилевский прямо писал: «Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразной деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем». 

 

Рассуждая о России Н.Я. Данилевский подчеркивает: «Религия составляла и для русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни. Но он не ожидал проповеди энциклопедистов, чтобы сделаться терпимым. Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые времена. Скажут, что таков характер исповедуемого ею православия. Конечно». 

Данилевский считает, что в основе культурно-исторического типа лежат: религия, культура, политика, общественно-экономический уклад. Всего он выделил десять КИТов: Египетский, Китайский (плюс Корея и Япония), Ассиро-вавилоно-финикийский («древнесемитический»), Индийский, Иранский («персидский»), Еврейский, Греческий, Римский, Аравийский («ново-семитический»), Романо-германский или Европейский, и отметил, что возможны еще два: Мексиканский и Перуанский. Славянский КИТ он почитал формирующимся и спешащим на смену европейскому КИТу. 

Культурно-исторические типы (по Данилевскому) противоборствуют друг с другом и никогда не сливаются. Победа одного КИТа означает смерть другого. Да, КИТ может что-нибудь позаимствовать у иного, но слиться не может. 

Сейчас в XXI столетии эти идеи актуальны как никогда. Стремление российских либералов раствориться во «всечеловечестве» — это не более, чем желание умертвить наш самобытный КИТ, нашу цивилизацию. Глобализация же ведет к размыванию основ любого КИТа и ко всеобщей гибели. 

 

Николай Яковлевич, безусловно, оперировал данными науки своей эпохи, а потому пропустил Византийский КИТ и слишком много уделил внимания Славянскому. Как оказалось, Славянский КИТ так и не сформировался, за то возник КИТ — Русский Мiр. А из все прочих КИТов ныне существуют самостоятельно только Индийский и Китайский. Остальные же уничтожены Евро-американским КИТом с помощью таких инструментов аннигиляции как глобализация и массовая культура.

Исследования первого геополитика Н.Я. Данилевского послужили в качестве энтелехийного фундамента для трудов А.Дж. Тойнби, О. Шпенглера, С. Хантингтона, К. Леонтьева, П. Сорокина, Н. Трубецкого и Л. Гумилева. 

Творчество Николая Яковлевича Данилевского на ура восприняли русские патриоты, те же Константин Леонтьев, Федор Достоевский и Николай Страхов. Либеральная же «общественность» разразилась гневными статьями и «глубокомысленными» разборами, где в первую очередь критиковалась «антиевропейскость».  

Еврофилы затем постарались замолчать идеи Данилевского. Ничего и не изменилось и в наше время. «Россия и Европа» ненавистны либералам и коммунистам. Наши поклонники Европы и США никогда не простят Николаю Яковлевичу хотя бы и эти фразы, о них же сказанные: «Все они одинаково черпают свои идеи не внутри русской жизни, а вне ее; не стараются отыскать сохранившееся еще зерно истинно русской жизни и развить его в самобытное самостоятельное целое. У всех этих направлений один идеал — Европа. Этот идеал одни видят, правда, в отживших уже или отживающих ее формах: в английской аристократии или даже в мекленбургском юнкерстве. Другие, так сказать, нормальные либералы и западники, — в том, что составляет современную жизнь Европы, в ее конституционализме, промышленном движении, крайнем развитии личности и т.д. Третьи, наконец, видят этот идеал в явлениях, продуктах и деятелях начавшегося разложения европейской жизни: в разных социальных системах или в революционной организации и пропаганде. Как ни различны эти три категории предметов поклонения, они все-таки явления одной и той же цивилизации, одного и того же культурного типа, который всеми ими принимается за единственно возможный, общечеловеческий, и потому все эти несамостоятельные направления мысли и жизни в России одинаково подводятся под общее родовое определение — западничества, или европейничанья». 

 

А нам от Данилевского остается завет, коий надо всенепременно помнить: «Если Россия не поймет своего назначения, ее неминуемо постигнет участь всего устарелого, лишнего, ненужного. Постепенно умаляясь в своей исторической роли, ей придется склонить голову перед требованиями Европы… А России, не исполнившей своего предназначения и тем самым потерявшей причину своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, — ничего не останется, как бесславно доживать свой жалкий век, перегнивать как исторический хлам, лишенный смысла и значения, или образовать безжизненную массу, так сказать, неодухотворенное тело, и в лучшем случае также распуститься в этнографический материал для новых неведомых исторических комбинаций, даже не оставив после себя живого следа… Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны…»  

И еще: «Борьба с Западом — единственное спасительное средство как для излечения наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских симпатий, для поглощения ими мелких раздоров между разными славянскими племенами и направлениями». 

Ныне, когда разворачивается очередной этап Мировой столетней войны, начавшейся в 1914 году, нам следует не увлекаться евро-амеро-обезьянничаньем и играть по правилам чужого КИТа. Иначе от нас не останется и праха.

ПолитикаБольше материалов
"Катюши" Донбасса
Ольга Качура
Победа в Сирии
Ирина Антонова
Время Путина
Юрий Котенок
Бойкот Олимпиады-2018
Константин Щемелинин
Подлость по плану
Ирина Антонова
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
Прогноз Крымова на стоимость биткойна больше $10 тыс.
На это оказывают влияние множество факторов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования