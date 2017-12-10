Битва фарфоровых холопов

В/на Украине сейчас происходят очень интересные события. Вовсю разгорелась схватка фарфоровых гауляйтеров за возможность порулить колонией от имени дядюшки Сэма. Естественно все происходит под стягами патриотизма и совершается под шумные клятвы о любви к неньке и народу. Прямо-таки и слышатся на Майдане библейские слова: «Як когось його ненька втішає, так вас Я потішу» (Ісаї 66, 13). Но как Майдан является пародией на борьбу за независимость, так и майдановские речи всегда пародия на Священное Писание. Бесовская пародия. Но хватит общих фраз.

В Киеве — схватка между двумя разновидностями иуд: Пецей Порошенко и Мишико Саакашвили. Они — типичные фарфоровые болванчики, которых обыватель покупает на блошином рынке, дабы притянуть счастье в свою хату.

Болванчики с упоением лупят друг друга, мечтая разбить конкурента на тысячу осколков и в тоже время постоянно дрожат от страха, что их хозяин из Вашингтона, приевшись дракой слона с китом, может в один момент раздробить их фарфоровые головы.

При этом болванчики вопят, что, мол, за противником скрывается таинственная «рука Москвы», которая и двигает фигурку. Хозяина называть нельзя, а Москва уже стала привычным страшным жупелом для майданной публики. Каждый из кандидатов в гауляйтеры (и действующий обиратель Украины и претендент) клянутся в верности Украине, отлично зная, что требуется верность иная — заокеанским «друзьям». А народу обещается, что скоро удастся «запановать». В принципе, ничего нового и оригинального. Дешевые трюки на пошлом Майдане в бездарном актерском исполнении идут еще с 2014 года.

Все-таки в чем-то ситуация значительно изменилась. Доля цинизма выросла и зависимость болванчиков от господина тоже. Саакашенко и Порошвили хотя и похожи, но отличаются одним: «президент»-гауляйтер — это сытый фарфоровый болван, а претендент на теплое местечко гайляйтера — голодный болван.





Мишико Саакашвили, управлявший закавказской колонией Соединенных Штатов, обмишулился в Тбилиси. Он не смог развязать полноценную бойню ни в Южной Осетии, ни в Абхазии, хотя и честно пытался. Но пришлось ограничиться успокоительным жеванием галстука и уходом от ответственности за кровь мирных людей в Цхинвале, за коррупцию и политические репрессии в самой Грузии. С трона его попросили, но добрый дядя Сэма перевел Мишико на кормление в Одессу. И это нормальная практика для Запада почти со времен Британской Ост-Индской кампании. И это нормальная практика для коммунистического СССР: проштрафившийся первый секретарь отправлялся на понижение, скажем руководить колхозом имени Розы Люксембург, а потом за повышение надоев в расчете на одну силосную корову, его перебрасывали в первые секретари, но в другом районе. Традиции Запада и СССР оказываются зеркально близкими.

Вообще, Европа и США любят использовать фарфоровых болванчиков. Ими так удобно двигать на доске политической игры. И разобьются — не жалко.

Порошенко и Саакашвили это понимают, а потому и стараются выслужится и старательно льют кровушку чужую, естественно. Кроме того, Петюне власть нужна для сохранения своей собственности, а Мишико жаждет женушку американскую порадовать полной передачей Украины в ее бизнес – вывоз детей на Запад под благотворительным флагом, но не ради самих ребятишек, но на потребу европейским и американским господам. Под шумок революционных майданов и обстрелы Донбасса — это удобно делать. А веры в Бога, морали и совести, что у Порошенко, что у Саакашвили нет давным-давно.

Украина XXI столетия живо напоминает Африку XVIII века, когда местные вожди торговали с европейцами рабами, отловленными для продажи или целенаправленного обмена на бусы и жестяную посуду. Колониальные порядки часто держаться не за счет колонизаторов, но при полном сочувствии аборигенной «элиты».

История повернула вспять. И битва фарфоровых гауляйтеров четко свидетельствует об этом. Но страшно другое. На постсоветском пространстве, практически, в любом государстве сценарий а-ля Украина везде возможен. И в каждой стране имеются свои Мишико и Пеци, прикрывающие свой срам фиговым листком либерализма (ака «перестроечного» коммунизма).

Как же здесь и не вспомнить слова Тютчева:

«Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация – для них фетиш,

Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

И битвы фарфоровых гауляйтеров или точнее фарфоровых холопов вряд ли одной Украиной закончатся.

Демократия, однако.

Когда материал готовился к опубликованию, стало известно о новом задержании Саакашвили в Киеве. Битва болванчиков — в разгаре.