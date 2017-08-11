Прогноз на выборы-2018

Расчет результатов на предстоящих выборах Президента России в 2018 году

Все процентные показатели будем округлять до целых процентов.

§1. Определение явки избирателей на выборах Президента России в 2018 году

Таблица 1. Явка избирателей на выборах Президента России с 1991 по 2012 год:

Таблица 2. Явка избирателей на выборах в Госдуму России с 1993 по 2016 год:

Таблица 3. Определение разницы между процентом явки избирателей на выборах Президента РФ и процентом явки избирателей на выборах в Госдуму России в предыдущем году с 1995 по 2012 год:

Вывод №1. Явка избирателей на выборах Президента России примерно на 5-8% выше, чем на выборах в Госдуму РФ или, в среднем, выше на (5+7+8+4+5)/5=5,8%≈6%.

Явка на выборах в Госдуму в 2016 году была равна 48%, поэтому, в соответствии с выводом №1, явка избирателей на выборах Президента России, скорее всего, будет выше еще на 6%, таким образом, ожидаемая явка избирателей на выборах Президента России в 2018 году составит 48+6=54%. Явку избирателей выше 48+8=56% (максимальная разница, строка 3 таблицы 3) ожидать не следует, но также не должно быть явки избирателей ниже 48+4=52% (минимальная разница, строка 4 таблицы 3).

Вывод №2. Явка избирателей на выборах Президента России в 2018 году, скорее всего, составит 54%, но не будет больше 56% и не меньше 52%.

§2. Определение результата победителя выборов Президента России в 2018 году

Для прогнозирования результата победителя борьбы за пост Президента России воспользуемся схемой расчета, аналогичной описанной в §1 схемой для определения явки избирателей.

Таблица 4. Явка избирателей и результат победителя борьбы за пост Президента России с 1991 по 2012 год:

Вывод №3. Победитель на выборах Президента России получает обычно от 53% до 71% голосов избирателей.

Таблица 5. Результат, показанный провластной партией на выборах в Госдуму России с 1993 по 2016 год:

Вывод №4. Выборы 1991-1993 и 1995-1996 годов характеризуются отсутствием в России ярко выраженной провластной партии.

Вывод №5. С 1999 по 2016 годы в России появилась провластная партия (или партии), которая получала от 36% до 64% голосов избирателей.

Таблица 6. Определение разницы между процентом избирателей, проголосовавших за победителя борьбы за пост Президента России и процентом избирателей, проголосовавшим за провластную партию в предыдущем году:

В настоящее время в России существует провластная партия – это «Единая Россия», поэтому в соответствии с выводом №5 для дальнейших расчетов следует брать только результаты парламентских выборов с 1999 по 2016 год.

В период времени с 1999 года по 2012 год разница между процентом избирателей, проголосовавших за победителя выборов Президента России и процентом избирателей, проголосовавших за провластную партию (партии), составляет (17+33+6+15)/4=17,8≈18%, но не больше, чем на 33% и не меньше, чем на 6%.

В 2016 году провластная партия на выборах в Госдуму получила 54% голосов. Исходя из этой цифры, победитель на президентских выборах в 2018 году получит 54+18=72% голосов избирателей, но исходя из вывода №3 это невозможно, значит, схема расчета, который можно было использовать для определения будущей явки избирателей, не работает для определения процента голосов, который получит победитель борьбы за пост Президента России.

Попробуем найти свою схему расчета.

В соответствии с выводом №4 данные выборов с 1991 по 1996 год можно отбросить, так как в то время не существовало сильной провластной партии. Также можно отбросить результаты выборов 2007-2008 годов (строка 5 таблицы 6), так как они выделяются слишком небольшой разницей между победителем борьбы за пост Президента России и результатом провластной партии.

Таблица 7. Рост или падение процента голосов избирателей победителя на выборах Президента России и провластной партии в Госдуму РФ с 2000 по 2018 год:

Таблица 7 дает два пути решения: или рассматривать 2000-2004 годы или 2004-2012 года.

Путь А. С 2000 по 2004 год провластная партия увеличила свой результат на выборах в Госдуму на 2%, в то же время победитель на выборах Президента России увеличил свой результата на 18% голосов. С 2011 по 2016 год провластная партия увеличила свой результат на выборах в Госдуму на 5%, значит, за то же время победитель на выборах Президента России должен улучшить свой результат еще на 18*(11/5)=40% голосов от результата 2012 года, то есть получить 104% голосов на выборах Президента России в 2018 году, что невозможно, так как больше 100% голосов никто получить не может.

Путь Б. За период с 2004 по 2012 год провластная партия увеличила свой результат на выборах в Госдуму на 11%, в то же время победитель на выборах Президента России потерял 7% голосов. С 2011 по 2016 год провластная партия увеличила свой результат на выборах в Госдуму на 5%, значит за то же время победитель на выборах Президента России должен потерять еще 7/(11/5)=3,2≈3% голосов от результата 2012 года, то есть получить 64%-3%=61% голосов на выборах Президента России в 2018 году.

Вывод №6. Победитель на выборах Президента России в 2018 году, скорее всего, получит порядка 61% голосов избирателей, но не больше 71% и не меньше 53%.

Следует отметить, что данный прогноз может осуществиться в условиях обычного, то есть естественного политического процесса. Если произойдет резкая эскалация боевых действий на Донбассе, или радикальное обрушение курса рубля, или значительно возрастет протестная активность избирателей, или случится что-либо подобное, тогда, вполне возможно, что этот прогноз не осуществится.

Общий прогноз по результатам предстоящих выборов Президента России в 2018 году:

1) Явка избирателей, вероятно, составит 54% (не больше 56%, но и не меньше 52%)

2) Победитель, вероятно, получит 61% голосов избирателей (не больше 71%, но и не меньше 53%).