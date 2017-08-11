Как Франция потеряла благодать

10 августа 1792 года в Париже толпа, подстрекаемая революционерами, ворвалась во дворец Тюильри, перебила королевскую охрану, арестовала короля Людовика XVI и его семью, заключив их в бывшую резиденцию храмовников Тампль. Монархия, и без того превратившаяся в призрак, была официально низложена.

Король Франции Людовик XVI и его семья были арестованы 10 августа 1792 года. А 21 января 1793 года Людовик XVI будет обезглавлен в Париже, на площади Согласия, вслед за ним казнят королеву Марию-Антуанетту.

Власть французского монарха носила особое сакральное значение. В 496 году, через 20 лет после падения Рима, франкский вождь Хлодвиг принял святое крещение и крестил свою дружину. Французские короли получили почетное название "старших сыновей Церкви" и титул "Le Roy Très Chrétien" ("Наихристианнейший Король"). При крещении Хлодвига читался православный "Символ Веры" и было совершено таинство миропомазания. Во время крещения свершилось чудо: сосуд с миром (la Sainte Ampoule) был явлен в клюве белого голубя. Этим миром помазывались на царство все французские короли вплоть до Людовика XVI, причем миро из него не исчезало. 7 октября 1793 года священный сосуд был разбит революционерами на Королевской площади Реймса.

Миропомазание было унаследовано французскими королями от древнееврейского царства, а не от римского цезаризма. Реймский архиепископ Гикмар в Х веке говорил королю Карлу Лысому: "Царское помазание превращает короля в слугу Христова, оно вводит его в сверхъестественный план".

Именно это особое значение французской монархии стало важной причиной, почему врагами христианства Франция была выбрана для страшной богоборческой революции. Но революция не смогла бы никогда осуществиться, если бы не нравственное разложение французского общества.

Людовик XVI c детства был богобоязненным и благочестивым человеком. Вступив на престол, он заявил: «Мне не остается ничего другого, как защищать религию, которая очень нуждается в этом, удалить от себя мошенников и людей, погрязших в пороках, и облегчить участь народа".

Людовик XVI разительно отличался от своих предшественников. Он работал по 12 часов в сутки. В королевских комнатах были развешаны чертежи каналов, прорытых по его распоряжению, хранилась коллекция географических карт и глобусов, многие из которых были искусно сделаны самим Людовиком XVI. В библиотеке имелись все книги, изданные в его царствование. Король никогда не спорил, но всегда придерживался своего решения.

В царствование Людовика XVI было сделано многое для процветания страны: упорядочены финансы, поднят жизненный уровень народа, отменены многие подати, отменены внесудебные аресты, запрещены пытки, построены школы для слепых детей всех сословий, созданы новые высшие учебные заведения, первая во Франции пожарная служба. В 1785 году по указу короля была снаряжена и отправлена знаменитая кругосветная экспедиция мореплавателя графа Жана Франсуа де Лаперуза.

Долгое время имя Людовика XVI было популярно и любимо в народе. Это, конечно, не могло не беспокоить тех, кто стремился к свержению французской монархии. Так называемая Великая революция, самая постыдная и кровавая страница французской истории, готовилась тайно и незаметно.

В результате подготовленного масонскими ложами мятежа в Париже 14 июля 1789 года была взята и разрушена Бастилия. Людовик XVI, который вначале двинул войска к Парижу, был оставлен всеми и вынужден уступить требованиям мятежников: согласиться на Конституцию и отказаться от титула Божьей милостью Короля Франции и Наварры, а стать "королём французов".

Людовик XVI пошел на этот шаг, потому что понимал: откажись он от него, и Франция потонет в море крови. Все последующие годы король как мог до конца защищал христианскую веру и свой народ. Он оставался главным препятствием для безбожных революционных сил полностью утвердиться в стране.

10 августа 1792 года это произошло, и Франция рухнула в кровавую бездну.