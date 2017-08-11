От красного яда к яду сребролюбия

Пару слов о «миссии Владимира Путина» (к заметке А. Алексеева).

Поскольку наш уважаемый брат во Христе Алексей Алексеев любит цитировать Писание, то первое, что хотелось бы напомнить по поводу заметки — это Рассуждения пророка Иезекииля (Главы 12 – 19) о том, что не стоит питать ложного оптимизма в сложившейся ситуации. А чисто эмоционально хочется сказать: «Ваши слова — да Богу в уши» (или хотя бы Владимиру Путину). Хотя, Путин аналогичные дифирамбы много слышал от своих верных «коллег», которые непременно поднимались по службе после таких лицеприятных высказываний.

Конечно, официальное избавление от коммунистической идеологии — это важная победа нашего государства. Но то, что получил народ взамен, можно описать словами Достоевского: «Бога нет, значит все дозволено!». Отсюда следует, что в духовном смысле ничего не изменилось в 1991 г. А в социальном отношении результаты еще страшнее: опустели десятки тысяч русских деревень и поселков. Демографическое положение стало угрожающим в руссконаселенных областях страны. А в национальных субъектах РФ доля русских во властных структурах совершенно не соответствует их доли в общем числе населения, которая тоже катастрофически падала по сравнению с численностью титульной нации. Например, из Северо-Кавказских республик из-за отсутствия работы и угрозы межнациональных конфликтов (в Чечне) уехало около миллиона русских, из которых только немногие нормально смогли устроиться на новом месте.

Так, что если без «лакировки» представить реальное положение русских в России, то окажется, что оно по сравнению с советским периодом стало намного хуже, и их численность существенно сократилось относительно общего числа населения страны. Если в 1992 году оно составляло около 80%, то сегодня вряд ли превысит и 60%. А доля русских среди крупных собственников (и олигархов) стремится к нулю! Такая же плачевная ситуация с высокими государственными должностями и в руководстве правоохранительных органов.

По моему убеждению, именно по этой причине в самой богатой стране мира коренной государствообразующий народ живет в нищенских условиях. И как следствие, другие народы страны так же страдают либо от непрофессионализма руководителей, либо от их злого умысла: для ограбивших свой народ чиновников, этот народ превратился в угрозу их благополучию. Так как он требует реальных перемен, а не декларации и указы! Отсюда следует простой вывод: с1991 г. все изменилось только на словах и на бумаге. Страной по-прежнему правят большевики со своей русофобской идеологией. И они приняли такие законы, что любое слово, раскрывающее их мошенничество и обман, расценивается как преступление против самого государства. Ведь, по сути, они сами и есть государство!

Когда наш уважаемый А. Алексеев говорит, что «на историческую сцену выходит молодое поколение, которое не было поражено советской пропагандой», хочется ответить, что оно отравлено страшным ядом сребролюбия! А разве либерально-бандитская пропаганда лучше?

И еще пару слов о «Земском соборе и восстановлении православной монархии». Опять же теоретически все верно сказано. Но для начала надо бы найти фигуру «Морального авторитета», или «Совести нации», перед которым чиновникам было бы стыдно за свое вранье и воровство. Таким авторитетом не может быть человек, который государственные высокооплачиваемые должности раздает по принципу личной преданности и дружбы, который избегает открытых предвыборных дебатов!

Боюсь, что Земскому собору грозит та же участь, что и всем «благородным собраний» вроде Федерального собрания и общественных организаций, фондов и движений: там окажутся завсегдатаи — чиновники, они же супруги богатейших бизнесменов, и известные «деятели культуры, искусства и спорта», которые представлены во всех аналогичных неправительственных структурах по рекомендации «партии и правительства». Там не будет по-настоящему православных людей. Кого они выберут? Очередного Лжедмитрия?

Но чтобы не выглядеть неисправимым скептиком, а остаться христианином, вспомним слова из Святого Евангелия: «человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19: 26).

Приведу еще одну правильную цитату Алексея: «Все люди призваны к познанию воли Божией (Рим.12:2), которая есть благо для человека. Воля Божия есть относительно каждого отдельного человека и задача христианина состоит в том, чтобы узнать и реализовать её. Для всех она сводится к тому, чтобы каждый обрел жизнь вечную в Царстве Божьем».

Уместны так же слова св. Пророка Иезекииля, которые хочется адресовать сегодняшним «вождям Третьего Рима»: «Если творящий беззаконие решит отречься от грехов и обратится к Богу, чтобы принять от него новое сердце и новый дух, то жив будет и не умрет, потому что Господь не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33: 11).

Вряд ли уместно смешивание правильных рассуждений о православной монархии с сегодняшней либерально-олигархической действительностью в государственной власти. Боюсь, что в этих условиях реальные возможности христианского правителя В.В. Путина весьма ограничены. Весьма сомнительно приписывать даже неординарной личности нашего Президента миссию исполнителя «глобального замысла Творца». Такие формулировки больше напоминают хвалебные речи в адрес большевистских вождей на партийных съездах, чем характеристику «православному правителю».

В заключение нашей «критической заметки» отметим следующее. Очень не хотелось бы, чтобы наша православно-монархическая организация («Двуглавый Орел»), оторвавшись от реального положения государствообразующего русского народа, встроилась в ряд многочисленных «патриотических» фондов и движений, не устающих восхищаться фигурой Президента за его старания по укреплению военной мощи и международного авторитета страны. Конечно, это является бесспорным фактом! Но мы должны всегда помнить, что защищая нашу историю, мы тем самым боремся за настоящее и будущее нашей страны и государства, главной задачей которого является организация и защита духовной жизни народа. Народа, который создавал и сохранил это государство для достойной жизни нынешних и грядущих поколений — носителей духа своих героических предков.

С уважением, раб Божий Георгий Язерян, кандидат технических наук, г. Москва