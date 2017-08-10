Трамп перепугал шведов

Предполагаемый роман Швеции с Северо-Атлантическим блоком завершился на «конфетно-букетной» стадии, так и не перейдя во что-то более серьезное.

На днях глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист заявил о необходимости самостоятельного усиления оборонной мощи страны, избегая вступления в НАТО ввиду возможного роста региональной напряженности. «Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе», - заявил министр обороны королевства Швеция, отметив, что членство Швеции в альянсе вызвало бы цепную реакцию, сказавшись в числе прочего на Финляндии, также не входящей в данный военный блок.

По словам Хультквиста, хотя Вооруженные силы страны и нуждаются в укреплении своего потенциала, для решения этого вопроса вовсе не обязательно становится членом блока. Можно опираться на собственные силы, а также строить военно-техническое сотрудничество с другими странами на двухсторонней основе. «Наилучшая стратегия сейчас — усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно», - подытожил свое выступление Петер Хультквист.

Умеренность, взвешенность и разумность Стокгольма, который всячески стремится избежать региональной напряженности, не может не вызывать одобрения. Особенно, если учесть, что еще совсем недавно Швеция вовсе не заботилась о снижении напряженности. Напротив, из Стокгольма непрерывно кричали о растущей военной угрозе со стороны Москвы, искали в своих территориальных водах мифические русские подводные лодки и постоянно ожидали высадки в шведских фьордах морпехов Балтфлота. При этом утверждалось, что единственным спасением для нейтральной Швеции может быть только скорейшее вступление в НАТО.

Теперь же, военный министр говорит о том, что для обеспечения безопасности страны вполне достаточно того, что в июне текущего года Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества.

Что же послужило причиной столь резкого пересмотра взгляда на пути обеспечения обороноспособности?

Ответ прост — все дело в «новой прагматичной политике» Трампа, который решил переложить основные финансовые затраты по содержанию НАТО на своих европейских союзников.

Кроме того, резкое усиление конфронтации между США и Россией автоматически превращает американских союзников в законные цели для русских ракет, и соответственно, в заложников безрассудной политики нового хозяина Вашингтона. А, между прочим, «Искандеры» из Калининградской области легко достают до Стокгольма. Совокупность всех этих обстоятельств и привело к тому, что шведское руководство стало столь рассудительным и разумным.

Впрочем, сегодня многие участники НАТО приходят к мысли, что вступление в этот блок было не самой удачной идеей.