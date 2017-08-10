Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 10 Августа, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп перепугал шведов

Петр Иванченко
09.08.2017 - 22:00
Трамп перепугал шведов

Предполагаемый роман Швеции с Северо-Атлантическим блоком завершился на «конфетно-букетной» стадии, так и не перейдя во что-то более серьезное.

На днях глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист заявил о необходимости самостоятельного усиления оборонной мощи страны, избегая вступления в НАТО ввиду возможного роста региональной напряженности. «Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе», - заявил министр обороны королевства Швеция, отметив, что членство Швеции в альянсе вызвало бы цепную реакцию, сказавшись в числе прочего на Финляндии, также не входящей в данный военный блок.

По словам Хультквиста, хотя Вооруженные силы страны и нуждаются в укреплении своего потенциала, для решения этого вопроса вовсе не обязательно становится членом блока. Можно опираться на собственные силы, а также строить военно-техническое сотрудничество с другими странами на двухсторонней основе. «Наилучшая стратегия сейчас — усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно», - подытожил свое выступление Петер Хультквист.

Умеренность, взвешенность и разумность Стокгольма, который всячески стремится избежать региональной напряженности, не может не вызывать одобрения. Особенно, если учесть, что еще совсем недавно Швеция вовсе не заботилась о снижении напряженности. Напротив, из Стокгольма непрерывно кричали о растущей военной угрозе со стороны Москвы, искали в своих территориальных водах мифические русские подводные лодки и постоянно ожидали высадки в шведских фьордах морпехов Балтфлота. При этом утверждалось, что единственным спасением для нейтральной Швеции может быть только скорейшее вступление в НАТО.
Теперь же, военный министр говорит о том, что для обеспечения безопасности страны вполне достаточно того, что в июне текущего года Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества.

Что же послужило причиной столь резкого пересмотра взгляда на пути обеспечения обороноспособности?

Ответ прост — все дело в «новой прагматичной политике» Трампа, который решил переложить основные финансовые затраты по содержанию НАТО на своих европейских союзников.

Кроме того, резкое усиление конфронтации между США и Россией автоматически превращает американских союзников в законные цели для русских ракет, и соответственно, в заложников безрассудной политики нового хозяина Вашингтона. А, между прочим, «Искандеры» из Калининградской области легко достают до Стокгольма. Совокупность всех этих обстоятельств и привело к тому, что шведское руководство стало столь рассудительным и разумным.

Впрочем, сегодня многие участники НАТО приходят к мысли, что вступление в этот блок было не самой удачной идеей.

ПолитикаБольше материалов
Бармалеи для Венесуэлы
Петр Иванченко
«Джавелины» не спасут ВСУ
Константин Щемелинин
Асад побеждает
Николай Севостьянов
ВИЧ ИГИЛ
Артур Атаев
США захватили
Артур Атаев
В Киеве боятся
Игорь Друзь
Косвенная война с США
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Миф равенства
Отдел информации
Коммунисты зачали Гитлера
Николай Севостьянов
Ницше и русские
Илья Макаров
Жизнь за Царя
Алексей Мысловский
Колесо историиБольше материалов
Крест и меч Святой Руси
Александр Гончаров
Уроки столетия
Андрей Горбачев
Немец планирует удар
Петр Мультатули
ПроисшествияЕще
Агония красного дракона
В духовной брани между светом и тьмой не бывает компромиссов
Алексей Мысловский
Украденное будущее России
На памятники святых нападают бесноватые
Константин Залесский
ЭкономикаБольше материалов
Идет война торговая...
Ее венцом станет война на территории третьей страны
Константин Щемелинин
Совок остался в школе
Очищение от социалистических принципов равенства улучшит дисциплину и повысит успеваемость
Александр Литке
Даже мигранты не спасают
Кто будет жить на Дальнем Востоке через десять лет?
Павел Маньшин
В поддержку авторского права
Его отсутствие ведет к монополии и ущемлению свободы слова
Александр Литке
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования