Место России в мире по ВВП по ППС

Многие сравнивают несравниваемое, и от этого получаются неверные выводы. Возьмем, например, сравнение стран по ВВП. Хорошо уже, что экономисты, а за ними и СМИ, поняли: лучше брать не ВВП, а ВВП по ППС, то есть ВВП (валовой внутренний продукт) по паритету покупательной способности (ППС). Но страны разные по численности, поэтому для характеристики уровня развития производства и сферы услуг сейчас берут ВВП на душу населения по ППС.

Итак, в 2016 году по ВВП на душу населения по ППС Россия была на 48 месте по данным МВФ. Ай-яй-яй! Как плохо! Бедная Россия! Или может, быть стоит повнимательнее посмотреть на этот рейтинг? Вот страны из первой пятерки: Катар, Люксембург и Макао (КНР), Бруней, Кувейт. Какие-то небольшие страны находятся на вершине рейтинга! А где же США? Где главная страна в мире, где расположена единственная сверхдержава на планете? На 11 месте! То есть, в первой десятке США нет, - совсем нет!

Нужно сравнивать то, что можно сравнивать. В США свыше 320 млн чел. населения, России порядка 150 млн чел населения и сравнивать эти крупные страны с небольшими государствами нельзя!

Сравнение по ВВП на душу населения по ППС №1.

Страны с населением выше 20 млн чел., ТОП-20:

1) США

2) Саудовская Аравия

3) Австралия

4) Германия

5) Канада

6) Великобритания

7) Франция

8) Япония

9) Республика Корея

10) Италия

11) Испания

12) Польша

13) Малайзия

14) Россия

15) Казахстан

16) Турция

17) Чили

18) Румыния

19) Аргентина

20) Мексика

Вывод №1. Россия находится на 14 месте по ВВП на душу населения по ППС среди стран, имеющих население свыше 20 млн человек.

Сравнение по ВВП на душу населения по ППС №2.

Страны с населением выше 100 млн чел, ТОП-10:

1) США

2) Япония

3) Россия

4) Мексика

5) Китай

6) Бразилия

7) Индонезия

8) Филиппины

9) Индия

10) Нигерия

Вывод №2. Россия находится на 3 месте по ВВП душу населения по ППС среди стран, имеющих население свыше 100 млн человек.

Так что Россия — это не экономический середнячок, а одна из крупных стран, являющихся экономическим лидером в мире.