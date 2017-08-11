Монголы за мир

Напряжение вокруг северокорейского вопроса заставляет Монголию предпринимать шаги, направленные на нормализацию обстановки. Об этом свидетельствует интервью посла Монголии в Японии и бывшего посла Монголии в КНДР Содовжамца Хюрэлбаатара японской газете «Асахи симбун».

Хюрэлбаатар указал Токио на посредническую помощь, которую Улан-Батор мог бы оказать в деле освобождения японских граждан, похищенных, как считает Япония, спецслужбами КНДР.

Судьба почищенных северо-корейцами японцев — тема для отдельного разговора. Мы же обратим внимание на предложение С. Хюрэлбаатара Улан-Батора как посредника в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном .

Война между КНДР и США Улан-Батору совершенно не нужна. Монголия находится в непростой геополитической ситуации. Её экономика сильно хромает, а рядом находится динамично развивающийся Китай и Россия, развивающаяся не так динамично, но явно превосходящая Монголию экономически, и не только.

Зажатая между двумя гигантами, Монголия придерживается теории «третьего соседа», с опорой на которого можно было бы уравновесить российское и китайское влияние. «Третий сосед» — это не фиксированный список стран. Таким соседом может быть для Улан-Батора любая страна — Япония, США, ЕС, Австралия, Индия, Южная Корея и т.д. Точней было бы сказать, что все эти страны одновременно являются «третьим соседом» Монголии. Развивая с ними экономические отношения, Улан-Батор нивелирует, в первую очередь, мощное китайское влияние.

История Китая и Монголии — это летопись сменяющих друг друга взлетов и падений, попеременно выпадавших на долю то китайцев, то монголов.

В XIII в. Чингисхан покоряет огромный по численности населения Китай.

На начало XX в. уже Китай владел Монголией. До сих пор в состав КНР входит автономный район Внутренняя Монголия (12% площади КНР), населенный этническими монголами.

Монголы видят в китайском экспансионизме угрозу не только своей экономической независимости, но и культуре и традиционному укладу жизни. Во Внутренней Монголии долгое время не преподавали монгольский язык, монголов пытались китаизировать, и монголы в Монголии это знают и помнят.

Сама по себе бурно растущая городская культура Китая — полная противоположность плавно текучей кочевой жизни населения Монголии, где только один настоящий мегаполис — её столица.

В случае войны на Корейском полуострове Монголия, сохраняющая свою независимость благодаря балансу между несколькими полюсами силы, вынуждена будет мириться с милитаризацией всей Восточной Азии.

Пекин, как страна, поддерживающая отношения с КНДР, получит повод увеличить численность войск в провинциях, граничащих, как с КНДР, так и восточными аймаками Монголии. США тоже в долгу не останутся.

Военной мощи КНР достаточно, чтобы довольно быстро одолеть малочисленную монгольскую армию. Монголии придётся искать союзников, готовых за неё вступиться, и кто готов им стать, вопрос открытый.

Открытый также вопрос: как поведёт себя победитель в случае такой гипотетической войны? Очевидно, что военный конфликт на Корейском полуострове приведёт к реконфигурации устоявшейся системы безопасности в регионе.

Монголии не выгодно ни усиление США, ни усиление КНР в Восточной Азии потому, что это заставит Улан-Батор сделать недвусмысленный геополитический выбор, с кем быть. Будешь с США — на тебя враждебно будет смотреть Пекин. Будешь с КНР — на тебя враждебно будет смотреть Вашингтон. Модель «третьего соседа» уже не сработает.

«Самое страшное, что может произойти, это война», - говорит С. Хюрэлбаатар. И дело тут не только в сочувствии людям, кого это может коснуться, но и в тех угрозах, которые война с КНДР принесёт Монголии.

Улан-Батору выгодно сохранение статуса-кво. Единственные изменения, которые Монголия поддерживает, это ещё большее умиротворение и ещё более спокойный диалог с Пхеньяном. Такая позиция гораздо конструктивнее злобных выпадов Вашингтона в адрес КНДР и его готовности взорвать ещё один регион планеты.

Улан-Батор поддерживает дипломатические отношения с Пхеньяном, стремясь обладать хоть какими-то возможностями влиять на ситуацию и не прерывать диалога. Улан-Батор готов выступить переговорной площадкой для США и КНДР и посредником в их переговорах. Это нужно Улан-Батору, но не факт, что это нужно американцам. И если они, все же, сменят тон в разговоре с Пхеньяном с жесткого на более мягкий, сделано это будет отнюдь не в связи с учётом мнения Монголии. С чужим мнением Вашингтон считаться не привык.