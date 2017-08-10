Cамоуничтожение Литвы

В конце 1980-х немалая часть населения Литвы, вооружившись националистической идеологией, очень упорно жаждала выхода из СССР. Их желания сбылись, Литва приобрела то, что назвали независимостью, с которой она и пребывает по сей день.

Независимость эта юридическая, а не практическая. Литва тотально зависит во всем от ЕС, США и НАТО.

По требованию Вашингтона Литва увеличивает расходы на оборону до 2% ВВП. Для хромающей литовской экономики это внушительная нагрузка. Молодежь уезжает из Литвы, потому что не видит для себя перспектив. Пенсионеры тоже не жируют, хотя считаются пенсионерами евросоюзовскими (Литва стала членом ЕС в 2004 г.).

Демографический кризис — самая серьёзная проблема для Литвы. Премьер-министр Саулюс Сквернялис в отчете на данную тему указал, что в 2016 г. из республики эмигрировали почти на 6 тыс. чел. больше, чем в 2015 г., и почти на 14 тыс. больше, чем в 2014 г. Каждый третий эмигрант был в возрасте 20-29 лет, каждый четвёртый — 30-39 лет.

Вывод Сквернялиса: из-за оттока рабочих рук Литва столкнётся с трудностями в выполнении многих социальных обязательств, как то сохранение на необходимом уровне пенсионных выплат, финансирования системы здравоохранения и обороноспособности.

Парадоксальный вывод: в СССР численность литовцев была больше, а литовская культура была представлена шире, чем этом происходит сегодня, в т.н. независимой Литве.

Помню, одним из доводов в пользу отделения от Москвы литовские националисты называли нежелание проливать кровь в несправедливых войнах, будто бы развязываемых Москвой.

Потом независимая Литва с готовностью пошлёт своих солдат в помощь США покорять Афганистан и Ирак. Сегодня Литва поддерживает агрессию США против Сирии, как ранее поддерживала агрессию США против Югославии и Ливии.

Бывший сотрудник радио «Свобода» и литовский диссидент Валдас Анелаускас на страницах Vesti.lv делает оглушительный вывод: ситуация в нынешней Литве хуже, чем при СССР. «Если бы я проснулся после комы, и прочитал, что творится в Литве, я бы не поверил. Что случилось с Литвой — уму не постижимо. Это катастрофа, геноцид», - возмущается он.

Многие прозападные диссиденты крепки задним умом. Когда им пытались объяснить, что их националистический угар взорвет ситуацию в республике изнутри, такие как Анелаускас буйно доказывали обратное.

Теперь же, когда произошло то, что было очевидным, и что можно было легко предсказать, Анелаускас и его единомышленники вдруг прозрели и поняли, что не за то боролись. Анелаускас попытался достучатся до литовской диаспоры в США, написав для литовской газеты в Чикаго цикл статей на тему губительной для Литвы русофобии. За публикацию столь откровенных статей в адрес редакции посыпались угрозы и злобная критика. Все закончилось тем, что газету прикрыли. Вот такая демократия и свобода слова.

Анелаускас обращает внимание сограждан на то, как Вильнюс постоянно пугает из русскими и Россией, в то время как никто так много не навредил республике, как сами же литовские правители. Единственная идеология современной Литвы — это «Россия – враг», «Россия нападает». Без России не было бы смысла в существовании независимой Прибалтики.

Что ж, неожиданные выводы из уст ярого западника. Жаль только, слишком поздние.